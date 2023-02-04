Под Калугой напали на почтовый автомобиль с работниками и украли посылки

В Калужской области двое напали на сотрудников почты, угнали автомобиль и украли посылки

В Калужской области произошло нападение на сотрудников почтового отделения, разгружавших автомобиль с посылками. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

В областном УМВД уточнили, что инцидент произошел 4 февраля в Малоярославецком районе. Предположительно, в ограблении под Калугой участвовали двое неизвестных мужчин в масках. Как уточнили правоохранители, угрожая предметом, похожим на пистолет, неизвестные напали на работников, закрыли их в здании почты, угнали автомобиль и украли посылки.

Позже пустой автомобиль был найден в лесном массиве недалеко от поселка Юбилейный.

Нападавших ищут. По факту незаконного завладения денежными средствами почтового отделения возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) бывший бухгалтер отдела полиции получила четыре года колонии общего режима за мошенничество в крупном размере. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, осужденная смогла вывести из кассы отделения МВД 16 миллионов рублей.