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20:40, 4 февраля 2023Силовые структуры

Под Калугой напали на почтовый автомобиль с работниками и украли посылки

В Калужской области двое напали на сотрудников почты, угнали автомобиль и украли посылки

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Калужской области произошло нападение на сотрудников почтового отделения, разгружавших автомобиль с посылками. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

В областном УМВД уточнили, что инцидент произошел 4 февраля в Малоярославецком районе. Предположительно, в ограблении под Калугой участвовали двое неизвестных мужчин в масках. Как уточнили правоохранители, угрожая предметом, похожим на пистолет, неизвестные напали на работников, закрыли их в здании почты, угнали автомобиль и украли посылки.

Позже пустой автомобиль был найден в лесном массиве недалеко от поселка Юбилейный.

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Нападавших ищут. По факту незаконного завладения денежными средствами почтового отделения возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) бывший бухгалтер отдела полиции получила четыре года колонии общего режима за мошенничество в крупном размере. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, осужденная смогла вывести из кассы отделения МВД 16 миллионов рублей.

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Александра Лисица
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