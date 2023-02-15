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16:43, 15 февраля 2023Бывший СССР

Резников опроверг слухи о скорой отставке с поста главы Минобороны Украины

Резников заявил, что Зеленский попросил его не покидать пост главы Минобороны Украины
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг слухи о своей скорой отставке с поста главы ведомства. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский лично попросил его не покидать министерство, передает Reuters.

«Да, это решение моего президента», — заявил Резников.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Резников может занять новую должность — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Позже сам глава Минобороны опроверг это сообщение, подчеркнув, что не готов возглавлять другое ведомство.

Позже стало известно, что обсуждение отставки Резникова приостановлено из-за оценки рисков для системы перед очередной конференцией на авиабазе Рамштайн в Германии.

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Алевтина Запольская
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