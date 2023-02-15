В Госдуме назвали разумной идею отмечать Telegram-каналы с враждебным контентом

Депутат Ющенко назвал разумной идею маркировки враждебного России контента в Telegram

Идея маркировки контента в социальных сетях является разумной, но сложнореализуемой, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко «Ленте.ру». Таким образом он прокомментировал предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией.

«Идея разумная в условиях информационной войны и в условиях того, что Telegram-каналы в основном занимаются манипуляциями и очернением. Однако клеймить черным или белым все Telegram-каналы практически невозможно, они имеют определенные разные оттенки. Понятно, что есть абсолютно разрушительные каналы с мерзким контентом, который не должен присутствовать. В таком случае логично его пометить каким-то знаком», — заявил парламентарий.

Однако может появиться большой соблазн раскидывать эту классификацию направо и налево Александр Ющенко зампред комитета Госдумы по информационной политике

Вместе с тем депутат отметил, что в Telegram есть множество каналов, которые поднимают важные для региональной повестки вопросы и помогают решать проблемы.

«Некоторые Telegram-каналы все же несут информативную нагрузку и имеют определенную пользу для информационной поддержки нашей страны. Есть Telegram-каналы, которые делают важные критические замечания в региональном аспекте, что может не нравиться региональным властям, но они доносят слово правды и помогают решить проблемы», — добавил Ющенко.

Ранее Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной по отношению к России информацией. Помимо этого она сочла необходимым обратиться в Роскомнадзор, чтобы ведомство обнародовало каналы, за которыми «прячутся недруги» России.

«Может быть, как-то единым значком маркировать [Telegram-каналы с враждебной информацией], как иноагенты?» — заявила спикер Совфеда.