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14:40, 15 февраля 2023Ценности

Парикмахер раскрыла россиянкам способ быстро сделать салонную укладку дома

Парикмахер Олеся Ускова посоветовала россиянкам перед укладкой наносить на пробор пенку

Фото: Oladimeji Odunsi / Unsplash

Парикмахер-колорист Олеся Ускова раскрыла россиянкам способ, с помощью которого можно быстро сделать салонную укладку дома. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

По словам эксперта, при создании прически в первую очередь необходимо обратить внимание на средства для укладки. «Очень хорошо работают прикорневые пенки для объема с узким дозатором. Их следует наносить именно на прикорневую зону по проборам», — рассказала она и уточнила, что данный продукт подходит вьющимся, тонким и густым волосам.

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Кроме того, специалист посоветовала обратить внимание на фен, который должен быть компактным, легким и иметь функцию ионизации. Данная техническая возможность помогает не пересушивать пряди и сделать их более увлажненными. Вдобавок Ускова заявила, что при густых и длинных волосах фен должен быть достаточно мощным. «Когда у фена слабая мощность, нам приходится делать слишком много движений расческой по волосам, что неизбежно им вредит», — пояснила она и отметила, что универсальной расческой для укладки является крупная щетка-брашинг.

Во время укладки нельзя пересушивать пряди, предупредила стилист. Она объяснила, что их можно не досушить и потом накрутить на крупные бигуди. Также Ускова порекомендовала не пренебрегать термозащитными средствами и ухаживающими несмываемыми спреями.

Ранее визажистка, стилистка по волосам Ксения Щербина назвала россиянкам самые модные прически на весну 2023 года. Специалист призвала присмотреться к образам звезд на красных дорожках и модным показам. Так, по ее словам, в тренде остается удлиненное прямое каре. Кроме того, лидировать в грядущем сезоне будут небольшие небрежные пучки, а также укладки, выполненные при помощи заколок-крабиков или крупных шпилек.

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Мария Винар
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