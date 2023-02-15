В Сирии заявили о планах США дестабилизировать регионы России и СНГ

Сирийский парламентарий Маръи: США хотят дестабилизировать мусульманские регионы РФ и СНГ

Сирийский парламентарий Ахмед Маръи заявил, что США хотят дестабилизировать регионы России и СНГ с мусульманским населением, его слова приводит РИА Новости.

Таким образом эксперт прокомментировал информацию о подготовке боевиков в Сирии. Он указал, что Соединенные Штаты аналогичными методами действовали против законного сирийского правительства, подобная ситуация продолжается на Украине.

«Полагаю, что это новый план с целью дестабилизировать ситуацию в РФ и в других странах СНГ, а конкретно в регионах, где есть мусульманское население… У США большой опыт по поддержке террористических группировок», — заявил Маръи.

По мнению парламентария, Вашингтон недоволен усилением роли России в регионе и защитой законного правительства в странах, подобных Сирии. Он также усомнился в эффективности подобных методов, отметив способность Москвы противостоять террористическим группировкам и значительный разведывательный потенциал.

13 февраля Служба внешней разведки России заявила, что военные из США намереваются привлечь боевиков ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация) и «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) для совершения диверсий на территории России и СНГ. Американцы привлекают к сотрудничеству выходцев с Северного Кавказа и Центральной Азии. Ими уже завербованы 60 боевиков с опытом участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Они проходят обучение на американской базе Эт-Танф в Сирии с января. После чего, по данным СВР, их перебросят в Россию и СНГ для совершения терактов против госслужащих, правоохранителей и военных.

