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14:23, 15 февраля 2023Силовые структуры

СК начал проверку после избиения мигрантом сотрудницы Wildberries

В Подмосковье СК начал проверку после того, как мигрант избил сотрудницу Wildberries

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подмосковье Следственный комитет (СК) России начал проверку после того, как мигрант избил сотрудницу Wildberries в пункте выдачи заказов. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным следствия, 24 января в городе Лыткарино произошел конфликт между сотрудницей маркетплейса и клиентом, в ходе которого мужчина избил женщину и скрылся. Потерпевшая написала заявление в полицию, правоохранители разыскивают напавшего.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, иностранец в состоянии алкогольного опьянения передал женщине листок с номером телефона и признанием в любви, а когда та попросила не отвлекать ее от работы, потребовал смотреть ему в глаза, а затем нанес побои.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии 17-летний подросток избил до смерти 16-летнего знакомого и попал под следствие.

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Илона Палей
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