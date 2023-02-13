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20:15, 13 февраля 2023Силовые структуры

Российский подросток избил до смерти 16-летнего друга и попал под следствие

В Калмыкии 17-летний подросток избил до смерти 16-летнего знакомого и попал под следствие

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Калмыкии 17-летний подросток избил до смерти 16-летнего приятеля. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 11 февраля фигурант выпивал со знакомыми в квартире дома, расположенного в 8-м микрорайоне столицы республики. Там он поссорился с потерпевшим и два раза ударил его по голове, нанеся смертельные травмы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте юноши.

Ранее стало известно, что в Дагестане подросток случайно застрелил дома сверстника из охотничьего ружья отца.

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Екатерина Власова
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