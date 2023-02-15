Угрожавший пистолетом врачам российской стоматологии мужчина попал на видео

В Петербурге неизвестный ворвался в стоматологию и угрожал врачам пистолетом

В Санкт-Петербурге неизвестный ворвался в стоматологию, угрожал врачам пистолетом и попал на видео. Запись в среду, 15 февраля, публикует 78.ru.

На кадрах видно, как мужчина поднимается в здание по лестнице, там он вступает в перепалку с доктором. Перед выходом он достает пистолет и направляет на медиков.

По данным источника издания в правоохранительных органах, фигурант преследовал одного из стоматологов еще на улице. Причина слежки неизвестна. Когда врачи пригрозили, что вызовут правоохранителей, злоумышленник сбежал. Инцидент произошел в клинике в Басковом переулке.

Ранее стало известно, что под Челябинском дали пять лет мужчине, угрожавшему ножом подростку и забравшему его телефон.