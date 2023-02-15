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12:20, 15 февраля 2023Среда обитания

В Турции назвали сроки оценки ущерба от землетрясений

Министр Мурат Курум: оценку ущерба от землетрясений в Турции завершат в течение недели

Фото: Emilie Madi / Reuters

Оценку ущерба, который был нанесен Турции разрушительными землетрясениями, планируется завершить в течение недели. Такие сроки назвал министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум, передает газета Yeni Şafak.

«Мы планируем завершить большую часть оценки ущерба в Газиантепе в течение трех дней, а оценку ущерба в Турции — в течение недели», — сказал он.

Министр также сообщил, что 98 процентов домов, обрушившихся в результате катастрофы, не устояли из-за проблем с инженерными коммуникациями, грунтом и вследствие разжижения почвы. По словам Курума, эти здания в стране построили до землетрясения 1999 года, после которого власти ужесточили правила строительства в сейсмоопасных зонах страны.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Сообщалось, что они стали сильнейшими с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала землетрясение в этой стране и Сирии сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе.

По последним данным, в Турции жертвами катастрофы стали более 35 тысяч человек.

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Полина Матюхина
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