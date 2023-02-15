American Thinker: Украина рискует превратиться в пустыню из-за желания вступить в НАТО

Украина рискует превратиться в пустыню из-за желания киевских властей вступить в НАТО, рассказал обозреватель журнала American Thinker (AT) Александр Марковский.

По его словам, это «ошибка исторического масштаба». Журналист указал, что Украина не состоялась как государство и имеет границы, проведенные Советским Союзом. По мнению аналитика, страна «прогнила от некомпетентности и коррупции». «Тонет в крови и разрушениях, возникает жуткое предчувствие, что Украина превратится в пустыню на много поколений вперед», — указал он.

По мнению автора, украинцы заслужили именно такое государство. «В основе современной Украины лежит мозаика земель, собранная российскими походами. За нее Россия платила своей кровью и казной», — подчеркнул журналист.

Ранее США обвинили в ослаблении НАТО из-за попыток победить Россию. Аналитик Брэндон Вайхерт уточнил, что в случае если Белый дом продолжит поддерживать Украину вместо укрепления уязвимого восточного фланга НАТО, может случиться геополитическая катастрофа.