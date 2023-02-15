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00:43, 15 февраля 2023Мир

США призвали Китай противодействовать Ирану

Белый дом призвал Китай противодействовать «дестабилизирующей деятельности» Ирана

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Администрация американского президента Джо Байдена будет продолжать призывать китайские власти противодействовать «дестабилизирующей деятельности» Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет ТАСС.

Представитель администрации прокомментировала визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Пекин и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Журналисты поинтересовались, рассматривает ли Вашингтон поездку Раиси в КНР как провал своих односторонних санкций. Как уточнила пресс-секретарь, Вашингтон не строит догадки относительно переговоров.

«Мы продолжаем взаимодействовать с КНР и другими странами по всему миру с целью призывать их принимать меры по противодействию дестабилизирующей деятельности Ирана», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что президент Ирана Раиси прибыл в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Иранский лидер находится с визитом в Китае с 14 по 16 февраля по приглашению главы КНР.

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Марина Совина
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