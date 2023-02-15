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10:16, 15 февраля 2023Россия

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в российском регионе

РЕН ТВ: вертолет Ми-8 с десятью людьми на борту совершил аварийную посадку под Иркутском

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

Вертолет Ми-8 с десятью людьми на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Подкаменная Тунгуска в Иркутской области. Об этом сообщает в среду, 15 февраля, РЕН ТВ.

Источник телеканала рассказал, что при взлете у воздушного судна сработал датчик падения давления масла. После этого командир Ми-8 принял решение совершить аварийную посадку в российском регионе.

В результате происшествия никто не пострадал. Следователи начали проводить проверку.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Иркутской области совершил аварийную посадку вертолет авиакомпании «Ангара». Воздушное судно, выполнявшее технический рейс, получило серьезные повреждения.

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Анна Щербакова
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