Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:54, 15 февраля 2023Мир

Во Франции заявили о концентрации на поставках Украине вооружений

Министр ВС Франции Лекорню: страна сосредоточились на поставках Киеву систем ПВО и танков

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Министр Вооруженных сил (ВС) Франции Себастьян Лекорню на своей странице в Twitter сообщил, что власти страны полностью сосредоточились на поставках Украине вооружений. По его словам, Париж собирается передать Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерию и танки.

Лекорню рассказал, что страна стремится помочь не только в восстановлении Украины, но и в ее защите, направляя Киеву необходимое оборудование и боеприпасы, а также помогая с обучением украинских солдат и обслуживанием техники. Он отметил, что особое внимание уделяется поставкам систем ПВО, артиллерии и танков.

Ранее стало известно, что Нидерланды и Дания не планируют участвовать в «танковом альянсе» государств, которые поставляют более современные модели танков Leopard на Украину. В качестве компенсации страны выразили готовность ремонтировать и готовить боевые машины Leopard 1.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно число погибших из-за землетрясения в Сирии
Хлои Кардашьян показала тело на фото в микро-бикини
Во Франции заявили о концентрации на поставках Украине вооружений
Стало известно о резком ухудшении состояния Костомарова
В Британии заявили о визите премьера на Мюнхенскую конференцию по безопасности
США призвали Китай противодействовать Ирану
В Сирии заявили о планах США дестабилизировать регионы России и СНГ
«Рособоронэкспорт» обсудит с Индией производство дополнительной партии Су-30МКИ
Стало известно об отказе Нидерландов и Дании поставлять Leopard 2 на Украину
Астрофизик объяснил появление неопознанных летающих объектов над Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.