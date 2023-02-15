Во Франции заявили о концентрации на поставках Украине вооружений

Министр ВС Франции Лекорню: страна сосредоточились на поставках Киеву систем ПВО и танков

Министр Вооруженных сил (ВС) Франции Себастьян Лекорню на своей странице в Twitter сообщил, что власти страны полностью сосредоточились на поставках Украине вооружений. По его словам, Париж собирается передать Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерию и танки.

Лекорню рассказал, что страна стремится помочь не только в восстановлении Украины, но и в ее защите, направляя Киеву необходимое оборудование и боеприпасы, а также помогая с обучением украинских солдат и обслуживанием техники. Он отметил, что особое внимание уделяется поставкам систем ПВО, артиллерии и танков.

Ранее стало известно, что Нидерланды и Дания не планируют участвовать в «танковом альянсе» государств, которые поставляют более современные модели танков Leopard на Украину. В качестве компенсации страны выразили готовность ремонтировать и готовить боевые машины Leopard 1.