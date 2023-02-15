ВОЗ прекратит расследовать происхождение коронавируса

The Telegraph: ВОЗ приостанавливает расследование происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных в Китае. Об этом пишет газета The Telegraph.

По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, китайские власти препятствовали сбору данных. Профессор Ричард Эбрайт, молекулярный биолог из Университета Рутгерса в США, подтвердил: ВОЗ «абсолютно не справилась» со своей обязанностью выяснить что-либо о происхождении COVID-19.

Согласно первому расследованию, проведенному ВОЗ в 2021 году, COVID-19 возник в результате распространения вируса среди животных. Позже утверждалось, что следователи были вынуждены сообщить об утечке вируса из лаборатории.

Согласно данным разведки США, опубликованным летом 2021-го, вирус SARS-CoV-2 не был разработан Китаем в качестве биологического оружия, а сами китайские чиновники не имели информации о вирусе до возникновения первых очагов распространения инфекции.