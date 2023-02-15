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17:57, 15 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о готовящейся встрече Зеленского и Байдена

DGP: президент Украины Зеленский может встретиться с Байденом в Польше
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американским коллегой Джо Байденом во время визита в Польшу. Об этом со ссылкой на источники в офисе украинского лидера пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

В частности, стало известно, что Зеленский в присутствии Байдена и президента Польши Анджея Дуды намерен представить детали собственной «формулы мира», впервые озвученной на ноябрьском саммите G20.

«Это будет официальный, полномасштабный визит. Мы заканчиваем подготовку к нему», — подчеркнули собеседники газеты. По их данным, поездка украинского лидера в Польшу намечена именно на период пребывания его американского коллеги в Варшаве или Жешуве.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала визит Байдена в Польшу с 20 по 22 февраля. Уточнялось, что в ходе поездки он обсудит с руководством Польши двустороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания.

Предыдущая встреча президентов США и Украины состоялась 21 декабря прошлого года в Вашингтоне.

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Варвара Кошечкина
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