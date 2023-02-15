Зюганов рассказал о звонках Путина ночью

Зюганов заявил, что иногда Путин звонит ему после полуночи, так как у него тяжелый график

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что президент России Владимир Путин звонит ему по ночам. Об этом политик заявил на пресс-конференции в честь 30-летия партии, пишет Daily Storm.

«У него [Путина] тяжелый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает», — сказал Зюганов.

По словам политика, ему всегда легко напрямую связаться с главой государства, так как Путин открыт для диалога. Зюганов особо отметил, что некоторым министрам сложнее дозвониться, чем президенту.

13 февраля Путин встретился с Зюгановым. Как сообщил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко, в ходе встречи обсуждались военно-политическая ситуация и стратегия развития страны, а также необходимость поддержки людей труда.