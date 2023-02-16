В Абхазии объяснили визит президента страны в Москву

Глава Совбеза Абхазии: визит президента в Москву не связан с информацией о вхождении в РФ

Грядущий визит президента Абхазии Аслана Бжании в Москву не имеет ничего общего с информацией о возможном вхождении республики в состав России, заявил глава Совета безопасности страны Сергей Шамба. Его слова передает РИА Новости.

Шамба сообщил, что президент Абхазии отправился в Москву для встречи с членами Совета безопасности России, куда вскоре прибудет и сам глава абхазского Совбеза.

«Мы готовим план мероприятий по совместным действиям. Единственное, на что мы никогда не можем пойти, даже обсуждать эту тему — это утрата нашего суверенитета, нашей независимости», — подытожил Шамба.

Ранее экс-кандидат в президенты Абхазии Астамур Тарба заявил, что ее граждане не желают присоединяться к России. Он отметил, что абхазская сторона давно предлагала формат Союзного государства с Россией и Белоруссией.

