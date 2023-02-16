Экс-разведчик США Риттер: власти Украины врут, что хотят мира

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер обвинил украинские власти во лжи о стремлении к миру. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Naturalist Capitalist.

По словам Риттера, Киев никогда не был нацелен на мирные переговоры, он лишь хотел выиграть время, чтобы НАТО могло собраться с силами. «Руководители в Киеве хотели выяснить, каким будет уровень поддержки. Единственные люди, которые говорят о войне, — это украинские власти в НАТО, они лгут о том, что хотят мира, это обман и они это признают», — считает он.

Кроме того, добавил экс-морпех, завоевание Украины не входило в планы России. Он отметил, что цель Москвы заключалась в том, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров.

Ранее Риттер предсказал усиление России после окончания конфликта на Украине. Он также заявил, что страны Запада допустили большую ошибку, решив начать войну с Москвой, поскольку это позволило российской стороне устранить неопределенность в сфере международной безопасности.