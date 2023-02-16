Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:05, 16 февраля 2023Экономика

Германия захотела помешать Siemens поставлять оборудование российской компании

«Ъ»: ФРГ не выдала Siemens разрешение на поставки «Росатому» для АЭС в Турции и Венгрии

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Германия захотела помешать зарегистрированной в ее юрисдикции Siemens Energy поставлять оборудование «Росатому» для строительства двух АЭС — «Аккую» в Турции и «Пакш-2» в Венгрии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Немецкий регулятор отказался выдать немецкой фирме полный набор разрешений на экспорт техники.

В частности, Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) не выдало Siemens разрешение на экспорт документации в рамках поставок комплексного распределительного устройства (КРУЭ) для АЭС «Аккую». По словам одного из источников, регулятор опасается, что оборудование может попасть в Россию, хотя такого типа техника изготавливается под конкретный объект.

Правительство Турции обратилось к немецким властям для обсуждения условий, при которых BAFA согласится одобрить поставки. Один из собеседников газеты полагает, что решением проблемы могла бы стать доставка КРУЭ под наблюдением специалистов Siemens непосредственно до АЭС — однако в таком случае проект подорожает (сейчас он уже оценивается в 20 миллиардов).

В «дочке» «Росатома» «Аккую Нуклеар» сообщили, что Siemens не уведомляла ее об остановке поставок оборудования. По ее данным, компания почти завершила изготовление силового оборудования КРУЭ для АЭС в Турции.

Ранее стало известно, что BAFA заблокировало экспорт техники и для строящейся «Росатомом» в Венгрии станции «Пакш-2». Компании отказались выдать разрешение на поставку системы управления технологическими процессами. Контракт на снабжение «Росатома» Siemens делит с французской Framatome, которой Франция такое разрешение дала. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что немецкие чиновники «не имеют правовых оснований блокировать поставку».

Ни США, ни ЕС до сих пор не ввели широкомасштабных санкций в отношении российской атомной отрасли. Они не вошли и в проект десятого пакета санкций, обсуждение которого послами ЕС началось 15 февраля в Брюсселе. По данным Reuters, введению таких ограничений противятся Болгария и Венгрия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили более ста солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Лукашенко призвал «не маяться дурью и не воевать»
Си Цзиньпин пригласил Лукашенко в Китай
Резников обсудил с генсеком НАТО внедрение стандартов альянса на Украине
Миру предрекли попадание в «петлю гибели»
Возбуждено дело против экс-члена общественного совета МВД России за паспорт США
Госдума приняла закон о прекращении действия договоров СЕ в отношении России
В Госдуме ответили на сообщения о создании Роскомнадзором «цензурного комитета»
Минобороны заявило об уничтожении двух пусковых установок РСЗО HIMARS
Названы цены на квартиры в одном из самых дешевых районов Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.