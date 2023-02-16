Родителям рассказали об основных причинах детской жестокости

Психолог Гольдштейн: причиной жестокого поведения ребенка может быть защитная реакция

Психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн рассказала, что кроется за детской жестокостью и склонностью к агрессии. О том, как правильно реагировать в таких ситуациях, она сообщила «Известиям».

По словам специалиста, существует несколько наиболее распространенных причин подобного поведения. Например, агрессия зачастую вызвана потребностью самоутвердиться и желанием привлечь к себе внимание сверстников. Также, указала психолог, ребенок таким образом может пытаться добиться желаемого. Помимо этого, дети становятся жестокими из-за низкой самооценки или проблем в отношениях с ровесниками.

Кроме того, среди других, часто встречающихся причин, Гольдштейн упомянула низкий уровень развития коммуникативных навыков и интеллекта, а также отсутствие самоконтроля и защитную реакцию. Она подчеркнула, что в половине случаев ребенок начинает вести себя агрессивно из-за непонимания со стороны родителей или нездоровой атмосферы в семье.

Психолог посоветовала родителям, которые столкнулись с таким поведением ребенка, стараться переключить его внимание и акцентировать внимание не на его личности, а обсуждать его поступки или конкретную ситуацию, сохраняя при этом спокойствие и доброжелательность. «Обсуждайте с ребенком все его поступки наедине и старайтесь это делать сразу после возникшей ситуации. Отмечайте даже самые небольшие позитивные изменения в поведении ребенка. Так он будет понимать, что его ценят и любят», — подытожила она.

Ранее родителей научили правильно бороться с вредными привычками детей. Отмечалось, что следует разобраться в первопричинах, а пугать ребенка последствиями ни в коем случае нельзя.