Аналитик предупредил об угрозе американских ракет для Крыма

Аналитик Прохватилов: для ударов по Крыму ВСУ будут использовать американские ракеты

Для нанесения ударов по Крыму Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать американские ракеты. Об этом предупредил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Ura.ru.

«Суть в том, что уже сейчас ударами по расположениям российских воинских частей и населенных пунктов, находящихся под контролем русской армии на новых территориях или приграничных с Украиной областях России, руководят американцы. Дают указания, когда именно и куда их наносить», — заявил он. По словам собеседника издания, вопрос предоставления Вашингтоном Киеву новых дальнобойных ракет уже решен.

Прохватилов отметил, что Россия готова к провокациям Украины.

Ранее журналист Драго Боснич со ссылкой на собственные источники в разведке рассказал, что США тайно передали Украине дальнобойные управляемые реактивные ракеты ER-GMLRS. Отмечается, что дальнобойность таких ракет достигает 150 километров.