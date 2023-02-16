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01:17, 16 февраля 2023Россия

Аналитик предупредил об угрозе американских ракет для Крыма

Аналитик Прохватилов: для ударов по Крыму ВСУ будут использовать американские ракеты

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Для нанесения ударов по Крыму Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать американские ракеты. Об этом предупредил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Ura.ru.

«Суть в том, что уже сейчас ударами по расположениям российских воинских частей и населенных пунктов, находящихся под контролем русской армии на новых территориях или приграничных с Украиной областях России, руководят американцы. Дают указания, когда именно и куда их наносить», — заявил он. По словам собеседника издания, вопрос предоставления Вашингтоном Киеву новых дальнобойных ракет уже решен.

Прохватилов отметил, что Россия готова к провокациям Украины.

Ранее журналист Драго Боснич со ссылкой на собственные источники в разведке рассказал, что США тайно передали Украине дальнобойные управляемые реактивные ракеты ER-GMLRS. Отмечается, что дальнобойность таких ракет достигает 150 километров.

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Марина Совина
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