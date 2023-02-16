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18:31, 16 февраля 2023Россия

ЛДПР передаст московский офис партии добровольческому «швейному батальону»

Слуцкий: ЛДПР передаст один из московских офисов добровольческому «швейному батальону»

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий примет участие в открытии первого в Москве офиса «швейных батальонов» для производства одежды и обмундирования для участников спецоперации на Украине. С этой целью партия передаст один из своих офисов женщинам-добровольцам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Там пояснили, что к ним обратилась автор Telegram-канала «Шьем для наших» Элина Патыкова, которая ищет добровольцев для пошива одежды участникам СВО. ЛДПР решила помочь общественникам и закупила все необходимое для производства, отметили в партии.

«Рады, что партия ЛДПР обратила на нас внимание и предложила свою помощь. Теперь мы можем делать больше, лучше и быстрее», — цитирует пресс-служба Патыкову.

Ранее сообщалось, что подмосковная ветеринарная клиника организовала сбор собачьей шерсти, из которой добровольцы вяжут вещи для солдат.

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Алан Босиков
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