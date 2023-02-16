Безопасность оказания банковских услуг через Telegram оценили
Telegram-каналы в краткосрочной перспективе не смогут полноценно заменить интернет-банкинг. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Он также оценил безопасность оказания банковских услуг с помощью мессенджера.
«Telegram-каналы широко используются клиентами, это факт. Telegram-каналы — это самый распространенный канал связи. Но все-таки разные дополнительные опции по отношению к банковскому обслуживанию не занимают значительной доли в обслуживании клиентов. Может быть, со временем такие каналы связи и станут иметь большой удельный вес. Но все-таки работа интернет-банкинга — это одно, когда ты видишь весь спектр возможностей и услуг, когда ты имеешь возможность обратной связи. Telegram-каналы, наверное, могут предоставить довольно большой объем информации, но наиболее популярен для пользователей интернет-банкинг», — считает он.
Telegram-каналы или какой-то другой инструмент из соцсетей пока могут в этой нише занимать очень малую долю. Любая альтернатива может в перспективе стать конкурентом, но не сегодня
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что специалисты регулятора не видят технологических рисков предоставления услуг клиентам российских банков через Telegram-каналы, передает РИА Новости. В то же время она отметила, что именно Telegram-каналы часто используются мошенниками.
15 февраля Минцифры призвало банки не оказывать клиентам услуги через мессенджеры, поскольку этим могут воспользоваться мошенники.