Безопасность оказания банковских услуг через Telegram оценили

Президент Ассоциации российских банков Тосунян: Telegram пока не заменит интернет-банкинг

Telegram-каналы в краткосрочной перспективе не смогут полноценно заменить интернет-банкинг. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Он также оценил безопасность оказания банковских услуг с помощью мессенджера.

«Telegram-каналы широко используются клиентами, это факт. Telegram-каналы — это самый распространенный канал связи. Но все-таки разные дополнительные опции по отношению к банковскому обслуживанию не занимают значительной доли в обслуживании клиентов. Может быть, со временем такие каналы связи и станут иметь большой удельный вес. Но все-таки работа интернет-банкинга — это одно, когда ты видишь весь спектр возможностей и услуг, когда ты имеешь возможность обратной связи. Telegram-каналы, наверное, могут предоставить довольно большой объем информации, но наиболее популярен для пользователей интернет-банкинг», — считает он.

Telegram-каналы или какой-то другой инструмент из соцсетей пока могут в этой нише занимать очень малую долю. Любая альтернатива может в перспективе стать конкурентом, но не сегодня Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что специалисты регулятора не видят технологических рисков предоставления услуг клиентам российских банков через Telegram-каналы, передает РИА Новости. В то же время она отметила, что именно Telegram-каналы часто используются мошенниками.

15 февраля Минцифры призвало банки не оказывать клиентам услуги через мессенджеры, поскольку этим могут воспользоваться мошенники.