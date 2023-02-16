В университете Делавэра прошел обыск по делу о секретных бумагах Байдена

CNN: ФБР обыскало университет Делавэра в рамках расследования секретных документов Байдена

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) дважды устраивали обыски в университете Делавэра по делу о секретных документах президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Уточняется, что обыски были проведены в течение последних нескольких недель в разные дни при согласии и в сотрудничестве с юристами американского лидера. По данным источника, в обоих случаях были изъяты несколько материалов, которые не относятся к категории секретных. В настоящий момент они находятся на изучении в ФБР.

Телеканал обратился к пресс-секретарю адвоката Байдена Молли Левинсон, однако она отказалась комментировать обыски. Белый дом также не стал делать никаких заявлений на этот счет.

10 января стало известно, что в аналитическом центре главы США были найдены секретные бумаги времен его вице-президентства. Политик не знал о содержании документов, об их обнаружении ему рассказал адвокат.