Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:33, 16 февраля 2023Ценности

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в бикини у бассейна

Телезвезды Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в черных бикини у бассейна

Фото: @kyliejenner

Американские телезвезды Ким Кардашьян и Кайли Дженнер поделились фотографиями в откровенных образах и порадовали поклонников. Соответствующие снимки появились на их страницах в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

25-летняя предпринимательница позировала в компании 42-летней сестры на шезлонгах у бассейна. Знаменитости снялись в бикини черного цвета, при этом Кардашьян предпочла купальник собственного бренда Skims, а Дженнер — плавательный комплект марки Good American, которая принадлежит Хлои Кардашьян. Бизнесвумен запечатлели с распущенными волосами.

«Ты мой близнец», — подписала публикацию основательница Kylie Cosmetiks. Подписчики восхитились внешним видом родственниц в комментариях под постом, который набрал миллионы лайков. «Не вижу разницы в возрасте», «Две красотки», «Горячие сестры», «Просто вау», «Секси», — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее в феврале Кайли Дженнер также разместила снимки в бикини и яркой обуви, после чего стала объектом насмешек в сети. Бизнесвумен позировала в пляжной одежде и босоножках люксового бренда Jacquemus с желтыми перьями. «С каких пор птицы продают обувь?», «Что это вообще за обувь?» — высказывались фанаты в многочисленных комментариях под упомянутым постом фотомодели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Стало известно о негативном отношении США к попыткам Украины вернуть Крым
Вильфанд предупредил о погоде в Москве как при тропических циклонах
Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в бикини у бассейна
США перестали быть «магнитом для миллионеров» из России
Жители одиозного в прошлом района Москвы назвали его плюсы и минусы
В Совфеде уличили главу ВЭФ в стремлении создать мировое правительство
Фигурант дела об убийстве бывшего охранника Кадырова получил шесть лет колонии
Американский чиновник удалил фото нашивки с изображением Бандеры
Молдавия заявила о необходимости укрепления своей обороноспособности
Названы причины утраты Францией влияния в Африке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.