Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в бикини у бассейна

Телезвезды Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в черных бикини у бассейна

Американские телезвезды Ким Кардашьян и Кайли Дженнер поделились фотографиями в откровенных образах и порадовали поклонников. Соответствующие снимки появились на их страницах в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

25-летняя предпринимательница позировала в компании 42-летней сестры на шезлонгах у бассейна. Знаменитости снялись в бикини черного цвета, при этом Кардашьян предпочла купальник собственного бренда Skims, а Дженнер — плавательный комплект марки Good American, которая принадлежит Хлои Кардашьян. Бизнесвумен запечатлели с распущенными волосами.

«Ты мой близнец», — подписала публикацию основательница Kylie Cosmetiks. Подписчики восхитились внешним видом родственниц в комментариях под постом, который набрал миллионы лайков. «Не вижу разницы в возрасте», «Две красотки», «Горячие сестры», «Просто вау», «Секси», — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее в феврале Кайли Дженнер также разместила снимки в бикини и яркой обуви, после чего стала объектом насмешек в сети. Бизнесвумен позировала в пляжной одежде и босоножках люксового бренда Jacquemus с желтыми перьями. «С каких пор птицы продают обувь?», «Что это вообще за обувь?» — высказывались фанаты в многочисленных комментариях под упомянутым постом фотомодели.