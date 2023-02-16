Бывший глава российского города осужден на девять лет за коррупцию

Экс-глава Кирова Быков получил 9 лет колонии за взятки и мошенничество с землей

Первомайский районный суд Кирова приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего главу города Владимира Быкова, признав его виновным в коррупционных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Он признан виновным в получении взятки и мошенничестве. Также суд оштрафовал его на 17 миллионов рублей. Экс-градоначальника обязали возместить ущерб городу.

Суд установил, что Быков, используя служебное положение, совершил махинации с целью приобретения права на муниципальный земельный участок. Ущерб городскому бюджету оценивается в 165 миллионов рублей. Он также получил две взятки на общую сумму в 9,3 миллиона рублей за бездействие по организации поставок топлива и внедрения автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте Кирова.

Быкова оправдали по обвинению в пособничестве при хищении 22 миллионов рублей.