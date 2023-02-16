Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 16 февраля 2023Россия

Омбудсмен Львова-Белова попросила у Путина «немножечко денег»

Омбудсмен Львова-Белова попросила у президента Путина «немножечко денег»

Фото: РИА Новости

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила у президента Владимира Путина «немножечко денег». С такой просьбой она обратилась к президенту лично во время встречи. Кадры с мероприятия публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Львова-Белова заявила, что просит у президента средства для нужд российского движения детей и молодежи. В ответ на просьбу омбудсмена президент заявил, что это — «святое дело», на которое денег не жалко.

Кроме того, на встрече она рассказала Путину, что усыновила подростка из Мариуполя и теперь понимает, что означает быть матерью ребенка с Донбасса. «Сложно, но друг друга точно любим», — рассказала она.

Ранее Львова-Белова рассказала о настроениях детей Донбасса в российских семьях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возможности поддержки семей участвующих в СВО бойцов ЧВК
Переодевавшийся в женщину россиянин похитил у пенсионерок более миллиона рублей
Два огромных питона спрятались в потолке и напугали семью
В Одессе произошли взрывы
В Кировоградской области произошел пожар на хранилище нефтепродуктов
Агрессивная птица напала на россиянку на популярном горнолыжном курорте
Российские фрилансеры увеличили переводы за границу почти в семь раз
Тиктокерша показала способ повесить штору и избежать порчи стен
«ВКонтакте» запустила новую уникальную ленту
Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во вранье о Минских соглашениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.