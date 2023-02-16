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13:21, 16 февраля 2023Среда обитания

В Хорватии произошло землетрясение

EMSC: землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Хорватии

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

В Хорватии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом свидетельствуют данные сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло утром в четверг, 16 февраля. Толчки зафиксировали в 36 километрах к юго-востоку от города Риека и в 14 километрах к югу от города Цриквеница.

По информации центра, очаг возник на глубине десять километров. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло на обоих островах Новой Зеландии. Землетрясение зафиксировали недалеко от города Веллингтон вечером в среду, 15 февраля. Оно началось с мощного толчка и продолжалось около 30 секунд.

Нина Ташевская
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