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10:29, 15 февраля 2023Среда обитания

В Новой Зеландии произошло землетрясение

NZ Herald: в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Фото: NigelSpiers / Shutterstock

На обоих островах Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает NZ Herald со ссылкой на данные системы GeoNet.

Землетрясение зафиксировали недалеко от города Веллингтон вечером в среду, 15 февраля. Оно началось с мощного толчка и продолжалось около 30 секунд.

Более 60 тысяч местных жителей заявили, что ощутили мощную тряску. «Было похоже на то, как будто мимо нашего дома пронесся товарный поезд», — сказал один из них. Власти заявили, что угрозы цунами нет.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали на юго-западе Румынии. Толчки произошли в Олтении, уезд Горж. Эксперты добавили, что очаг залегал на глубине 15 километров.

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Нина Ташевская
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