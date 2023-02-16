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11:26, 16 февраля 2023Россия

В Москве в 3,5 раза больше пар смогут пожениться в красивую дату

Ракова: Москва в 3,5 раза увеличила доступность регистрации брака в красивую дату 23.07.23

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве загсы по просьбам молодоженов открыли больше слотов для регистрации брака в красивую дату 23.07.23. Тем самым доступность регистрации в этот день выросла в 3,5 раза. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все даты с сочетанием троек в этом году пользуются популярностью у молодоженов. 23 июля выпало выпало на воскресенье, в этот день недели обычно открыты только два Дворца бракосочетания, все места в них на эту дату уже заняты. Теперь же пары могут подать заявления в еще пять Дворцов бракосочетания», — сказала вице-мэр.

По ее словам, наибольшей популярностью у молодоженов традиционно пользуются летние даты. Например, 7 июля 2007 года (07.07.2007) в столице поженились рекордные для одного дня 1,7 тысячи пар.

23июля

одна из самых популярных дат для заключения брака в 2023 году

На дату 23.07.23 уже можно подать заявления во Дворец бракосочетания №3, Дворец бракосочетания №5, расположенный на территории Измайловского Кремля, Кутузовский и Шипиловский Дворцы, а также Дворец бракосочетания Южное Бутово. Запланировать неторжественную регистрацию 23.07.23 можно во всех центрах госуслуг «Мои Документы». Во флагманских офисах некоторых округов и в обновленных районных центрах есть отдельные кабинеты с фотозонами, где молодожены могут сделать красивые свадебные снимки на память.
 
В 2022 году число Дворцов бракосочетания в Москве увеличилось с шести до девяти. Их выбирают для регистрации брака около 60 процентов молодоженов. Подать заявление о заключении брака можно лично во дворцах бракосочетания и центрах госуслуг «Мои Документы», а также на портале госуслуг или mos.ru. Госпошлина фиксированная и составляет 350 рублей.

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Инга Разумовская
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