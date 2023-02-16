Росздравнадзор отреагировал на сообщения о дефиците препаратов в стоматологии

Росздравнадзор заявил, что дефицита медизделий и стоматологических препаратов нет

Дефицита медицинских изделий и стоматологических препаратов нет. Так на сообщения о нехватке анестетиков и ряда расходных материалов отреагировали в Росздравнадзоре. Сообщение службы приводит «Интерфакс».

Ранее РБК со ссылкой на представителей индустрии сообщал, что стоматологические клиники испытывают сложности с закупкой обезболивающего «Убистезин», а также таких медизделий, как капы, боры, порошки и абразивные материалы для шлифовки пломб.

«В настоящее время на территории России признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, не наблюдается», — приводит «Интерфакс» сообщение Росздравнадзора.

В службе отметили, что препарат «Убистезин» по-прежнему доступен для заказа, а за 2022 год на рынок попало на 200 тысяч упаковок этого препарата больше, чем в 2021 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что, несмотря на рост фармпроизводства, цены на лекарства выросли, а по некоторым препаратам наблюдался дефицит.