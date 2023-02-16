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08:03, 16 февраля 2023Мир

Россия призвала США доказать непричастность к подрыву «Северных потоков»

Посольство России призвало США доказать непричастность к подрыву «Северных потоков»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Посольство России в Вашингтоне призвало США доказать непричастность к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Комментарий опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

«Соединенным Штатам, претендующим на роль источника «истины в последней инстанции», не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу», — отметили там. Дипломаты подчеркнули, что Москва не не позволит «замотать» данную ситуацию. «Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах», — добавили они.

В этом же комментарии российская сторона заявила, что рассматривает взрывы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» как акт международного терроризма. Таким образом посольство прокомментировало слова представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что российские власти занимаются распространением «лжи» в отношении подрывов.

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Марина Совина
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