Россия призвала США доказать непричастность к подрыву «Северных потоков»

Посольство России призвало США доказать непричастность к подрыву «Северных потоков»

Посольство России в Вашингтоне призвало США доказать непричастность к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Комментарий опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

«Соединенным Штатам, претендующим на роль источника «истины в последней инстанции», не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу», — отметили там. Дипломаты подчеркнули, что Москва не не позволит «замотать» данную ситуацию. «Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах», — добавили они.

В этом же комментарии российская сторона заявила, что рассматривает взрывы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» как акт международного терроризма. Таким образом посольство прокомментировало слова представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что российские власти занимаются распространением «лжи» в отношении подрывов.