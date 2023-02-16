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23:20, 16 февраля 2023Мир

В Турции произошло новое землетрясение

В турецкой провинции Хатай 16 февраля зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецкой провинции Хатай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных сейсмологов.

Согласно данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг находился в море на глубине девять километров в пяти километрах от берега. Отмечается, что обрушились здания, поврежденные еще 6 февраля.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Помимо Сирии и Турции, колебания фиксировались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

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Марина Совина
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