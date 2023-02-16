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15:22, 16 февраля 2023Среда обитания

Раскрыта динамика цен на элитные коттеджи в Петербурге и области

За год средняя стоимость элитных коттеджей в Петербурге и области выросла на 16 процентов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За 2022 год средняя стоимость элитных загородных коттеджей в Петербурге и области на первичном рынке повысилась на 16 процентов. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли аналитики консалтинговой компании NF Group.

В результате средняя цена высокобюджетного коттеджа в Петербурге и Ленинградской области достигла 89,3 миллиона рублей. Для поселков бизнес-класса положительная динамика цен таких лотов составила 8 процентов, до 28,3 миллиона рублей. По словам экспертов, цены пошли вверх из-за увеличения объема предложения в элитных загородных поселках.

Что касается объема предложения, то по итогам прошедшего года он увеличился на 9 процентов, до 306 высокобюджетных объектов. В поселках бизнес-класса количество таких лотов составило 433. Эксперты отметили, что наибольшая доля элитных загородных объектов приходится на выборгское направление.

За год было реализовано 43 элитных дома — на 48 процентов меньше, чем в 2021-м. Коттеджей бизнес-класса было реализовано 29, отрицательная динамика по сравнению с 2021 годом составила 77 процентов. Эксперты объяснили подобное явление небольшим объемом готового предложения и нежеланием покупателей тратить время на долгосрочное строительство на участках без подряда.

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«В 2022 году рынок элитной загородной недвижимости после ажиотажного спроса вернулся к допандемийным показателям. В 2023 году можно ожидать сохранения данной тенденции и появления новых интересных проектов. На загородную недвижимость бизнес-класса продолжат оказывать влияние рыночные факторы, в том числе ограниченность предложения и спроса. Сдержать цены позволит интерес потенциальных покупателей к зарубежным объектам и объектам с максимальным дисконтом, использование заемных средств», — пояснила заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Светлана Московченко. В компании также отметили увеличение доли покупателей из регионов в общем объеме спроса — не только из Московского, но из из областей Северо-Западного федерального округа.

В феврале руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко дал россиянам советы по покупке дома. По словам специалиста, при его приобретении в первую очередь стоит обратить внимание на размер земельного участка, так как в целях экономии обычно дома возводят на участках в пять-шесть соток, однако позже территории не хватает.

Полина Кислицына
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