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15:06, 16 февраля 2023Россия

Российский депутат достал презерватив и вызвал коллегу сразиться в цирке

Костромской депутат Щепалов вызвал коллегу Грибкова сразиться в цирке

Фото: Nuttachai Wantanaboon / Shutterstock

Депутат Костромской областной думы Евгений Щепалов вызвал коллегу Дмитрия Грибкова сразиться на арене городского цирка. Видеозапись с соответствующим заявлением он опубликовал 16 февраля в соцсети «ВКонтакте».

«Принимайте вызов на мужскую кулачную дуэль, иначе в противном случае я буду вас ассоциировать с данным изделием для контрацепции», — сообщил Щепалов, достав презерватив и показав его на камеру.

Депутат объяснил, что хочет провести бой по правилам MMA и преподать коллеге «настоящий мужской урок». Выручку от продажи билетов он предложил направить на нужды участников специальной военной операции (СВО) из региона.

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Заявление Щепалова стало ответом на предложение Грибкова провести дуэль, после которой одному из них придется сложить полномочия. Во время заседания одного из комитетов Грибков бросил в коллегу резиновую перчатку, объяснив свои действия якобы нанесенным ему публичным оскорблением.

Конфликт двух депутатов стал следствием публикации, размещенной Щепаловым в соцсети. В ней он написал о якобы имевших место «близких отношениях» Грибкова с его бывшим помощником, осужденным за педофилию в октябре 2022 года, и предложил коллеге добровольно пройти детектор лжи.

26 января на сайте на сайте Костромской областной думы появилась информация о том, что Щепалов неуважительно относится к выполнению профессиональных обязанностей и пропускает заседания, в связи с чем ему предложили снять депутатские полномочия.

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Варвара Родикова
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