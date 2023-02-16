Российский депутат достал презерватив и вызвал коллегу сразиться в цирке

Костромской депутат Щепалов вызвал коллегу Грибкова сразиться в цирке

Депутат Костромской областной думы Евгений Щепалов вызвал коллегу Дмитрия Грибкова сразиться на арене городского цирка. Видеозапись с соответствующим заявлением он опубликовал 16 февраля в соцсети «ВКонтакте».

«Принимайте вызов на мужскую кулачную дуэль, иначе в противном случае я буду вас ассоциировать с данным изделием для контрацепции», — сообщил Щепалов, достав презерватив и показав его на камеру.

Депутат объяснил, что хочет провести бой по правилам MMA и преподать коллеге «настоящий мужской урок». Выручку от продажи билетов он предложил направить на нужды участников специальной военной операции (СВО) из региона.

Заявление Щепалова стало ответом на предложение Грибкова провести дуэль, после которой одному из них придется сложить полномочия. Во время заседания одного из комитетов Грибков бросил в коллегу резиновую перчатку, объяснив свои действия якобы нанесенным ему публичным оскорблением.

Конфликт двух депутатов стал следствием публикации, размещенной Щепаловым в соцсети. В ней он написал о якобы имевших место «близких отношениях» Грибкова с его бывшим помощником, осужденным за педофилию в октябре 2022 года, и предложил коллеге добровольно пройти детектор лжи.

26 января на сайте на сайте Костромской областной думы появилась информация о том, что Щепалов неуважительно относится к выполнению профессиональных обязанностей и пропускает заседания, в связи с чем ему предложили снять депутатские полномочия.