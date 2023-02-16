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15:14, 16 февраля 2023Россия

Грузовик протаранил 16 авто на российской трассе и попал на видео

В Ставропольском крае грузовик протаранил 16 автомобилей, есть пострадавшие

В Минеральных водах Ставропольского края грузовик протаранил 16 автомобилей и попал на видео. Кадры публикует глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко в своем Telegram-канале в четверг, 16 февраля.

Массовое ДТП произошло на российской федеральной трассе в районе съезда в хутор, Красный Пахарь. В результате случившегося пострадали 16 транспортных средств, том числе маршрутка. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАН не справился с управлением, потому что у него отказали тормоза.

Данные о пострадавших разнятся: Сергиенко сообщает о пяти, а МВД России по Ставропольскому краю — о девяти.

Установлено, что за рулем фуры находился 39-летний житель соседнего региона, который не пострадал. За последние два года он привлекался к ответственности 16 раз за нарушение ПДД.

Ранее 16 февраля стало известно, что на 596-м километре трассы Р-217 в Ингушетии произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса.

Евгения Куликова
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