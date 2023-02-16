Девушка купила куртку в сети и возмутилась найденной внутри запиской

Блогерша Тони Макри купила куртку в сети и нашла внутри записку со словами «ее уже носили»

Блогерша Тони Макри купила верхнюю одежду в интернет-магазине Very и нашла внутри записку со словами «ее уже носили». Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте девушки.

Юзерша отметила, что приобрела в сети две куртки. При этом одна из них оказалась новой, а состояние второй озадачило автора видео. «Я хотела распаковать свой заказ перед камерой, чтобы показать всем, но на самом деле мне очень противно», — отметила она.

Макри рассказала, что нашла в посылке письмо от предыдущего клиента, который вернул изделие в магазин. Так, его текст гласил: «Эту куртку уже носил предыдущий покупатель, от нее пахнет духами, на ней каштановые волосы, а в кармане лежат использованная салфетка и чек, отвратительно». Впоследствии девушка осмотрела наряд и удостоверилась в правдивости приведенных слов. «Very отправили использованную вещь предыдущему клиенту, а потом прислали ее же мне. (...) На самом деле это ужасно», — возмутилась тиктокерша.

В январе сообщалось, что покупательница Аманда Эллис из Мичигана, США, заказала наряд на сайте ретейлера Shein и нашла в полученной посылке записку с фразой «ты умрешь».