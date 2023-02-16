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17:51, 16 февраля 2023Интернет и СМИ

Запад осудили за замалчивание расследования по «Северным потокам»

Запад осудили в Twitter за замалчивание расследования Херша по «Северным потокам»

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Читатели австрийского издания Exxpress осудили Запад за замалчивание расследования американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Соответствующие комментарии доступны на официальной странице ресурса в Twitter.

«Почему авторитетные западные СМИ отказываются комментировать расследование? За взрывы определенно ответственны США», — написал пользователь под ником @ThomasPrass. По словам другого комментатора, многим людям в мире известно, что США якобы причастны к ряду терактов.

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Некоторые также выразили мнение, что США пытается победить Россию в битве без прямого столкновения. «Американцы должны уже принять, что эту битву нельзя выиграть. Они просто делают так, чтобы европейцы продолжили прожигать свои деньги», — написал @eesti62.

«Хершу стоит быть осторожнее, иначе его обвинят в госизмене, как основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа», — добавил @JoeDoe70978216.

Ранее Сеймур Херш заявил, что бомбу под «Северные потоки» заложили водолазы Военно-морских сил США. В расследовании журналиста говорится, что разработку плана инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Олег Давыдов
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