Запад осудили за замалчивание расследования по «Северным потокам»

Запад осудили в Twitter за замалчивание расследования Херша по «Северным потокам»

Читатели австрийского издания Exxpress осудили Запад за замалчивание расследования американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Соответствующие комментарии доступны на официальной странице ресурса в Twitter.

«Почему авторитетные западные СМИ отказываются комментировать расследование? За взрывы определенно ответственны США», — написал пользователь под ником @ThomasPrass. По словам другого комментатора, многим людям в мире известно, что США якобы причастны к ряду терактов.

Некоторые также выразили мнение, что США пытается победить Россию в битве без прямого столкновения. «Американцы должны уже принять, что эту битву нельзя выиграть. Они просто делают так, чтобы европейцы продолжили прожигать свои деньги», — написал @eesti62.

«Хершу стоит быть осторожнее, иначе его обвинят в госизмене, как основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа», — добавил @JoeDoe70978216.

Ранее Сеймур Херш заявил, что бомбу под «Северные потоки» заложили водолазы Военно-морских сил США. В расследовании журналиста говорится, что разработку плана инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.