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14:09, 16 февраля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух пусковых установок РСЗО HIMARS

Минобороны России отчиталось об уничтожении двух пусковых установок РСЗО HIMARS

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские военные из «Южной» группировки войск в ходе наступления на донецком направлении уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, на указанном направлении были нанесены удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате потери противника составили до 135 человек.

Украина на донецком направлении также потеряла три танка, столько же боевых машин, восемь авто, а также две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную установку «Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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В сентябре Вооруженные силы России нанесли удар по цехам завода «Искра», где осуществлялись обслуживание и ремонт находящихся в распоряжении ВСУ реактивных систем залпового огня HIMARS.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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