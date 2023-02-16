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18:09, 16 февраля 2023Среда обитания

Сектору ипотеки в России предсказали снижение

«Михайлов и Партнеры. Аналитика»: доля ипотеки на рынке жилья в России снизится

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2023 году доля ипотеки на рынке жилья в России может снизиться до 54 процентов c 61 процента в 2021-2022 годах. Об этом со ссылкой на предсказание компании «Михайлов и Партнеры. Аналитика» сообщает ТАСС.

Исследование было проведено на основе опроса целевой аудитории (1079 респондентов) из Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Покупатели недвижимости сделали это в 2021-2022 годах либо имеют достаточное количество свободных средств для инвестирования. 44 процента из них приобрели жилье в 2021-2022 годах и планируют сделать это вновь в наступившем году. 68 процентов опрошенных либо уже оформили ипотеку, либо скопили сумму, равную первоначальному взносу.

«Согласно полученным данным, в 2021-2022 годах почти две трети сделок с недвижимостью совершались с привлечением ипотеки (61 процент). В текущем году можно ожидать снижение доли ипотечных сделок до 54 процентов», — отметили авторы исследования. Кроме того, специалисты убеждены, что снижение сектора ипотеки компенсирует рост потребительского кредитования с 11 до 17 процентов в нынешнем году. В таком случае доля заемных средств от всех сделок на российском рынке недвижимости в 2023-м составит 67-69 процентов.

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Эксперты также подчеркнули, что более 40 процентов респондентов сделали выбор в пользу новых квартир, а примерно 33 процента — в пользу готовых, и что эта тенденция сохранится в нынешнем году. Среди закрытых сделок доля объектов комфорт-класса составила 51 процент, эконом-класса — 37 процентов. В отношении тех, кто только собирается приобретать недвижимость, 53 процента участников выбрали комфорт-класс, а 29 процентов — эконом-класс.

В феврале в управлении Росреестра по Москве пришли к выводу, что москвичи стали реже брать ипотеку. По их данным, по итогам января 2023 года число ипотечных сделок в Москве сократилось на 15,3 процента по сравнению с первым месяцем 2022 года.

Полина Кислицына
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