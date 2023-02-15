Москвичи стали реже брать ипотеку

Росреестр: число ипотечных сделок в Москве снизилось на 15,3%

По итогам января 2023 года число ипотечных сделок в Москве сократилось по сравнению с первым месяцем 2022 года. О том, что жители столицы стали реже брать кредиты на жилье, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Росреестра по Москве.

Всего в январе было оформлено более семи тысяч договоров ипотечного жилищного кредитования. Результат оказался на 15,3 процента меньше показателя предыдущего года, когда в столице зарегистрировали рекордные 8,3 тысячи сделок с ипотекой.

В Росреестре отметили, что несмотря на снижение по отношению к январю 2022-го, статистика за первый месяц 2023 года показала стабильный спрос на ипотеку в Москве. Показатель превысил результат января 2021 года на 18,9 процента, а также итоги аналогичного периода всех предыдущих лет.

Ранее сообщалось, что по итогам января Москва стала лидером среди российских регионов по объемам выдачи льготной ипотеки. В первый месяц года жители столицы получили кредитов такого типа на 11,2 миллиарда рублей, или 17,8 процента от общего объема выдачи.