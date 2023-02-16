Стало известно о тайных переговорах военных Украины и Ирана

Amwaj: Украина и Иран начали переговоры по линии военных в Омане

Иранские и украинские официальные лица проводили тайные переговоры по линии военных в Омане. Пока состоялась лишь одна встреча, однако информированным источникам портала Amwaj.media стало известно, что у Тегерана и Киева есть «сильные и взаимные мотивы для достижения прогресса» в переговорном процессе.

Источник подтвердил, что встреча состоялась в ноябре 2022 года. Там иранская делегация сообщила украинским официальным лицам, что не поставляют Москве беспилотники, — как утверждают некоторые украинские и западные чиновники — а она просто использует точные иранские копии.

Высокопоставленный политический источник портала в Тегеране, в свою очередь, подтвердил, что к диалогу в Омане «причастны военные».

Как указывает Telegram-канал «Сезон хамсинов», такие сообщения находят косвенное подтверждение в словах спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха. Он объявил, что в этом году его страна откроет в Омане свое посольство.

