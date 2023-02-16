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20:39, 16 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин убил хоккейной клюшкой распивавшего спиртное во дворе мужчину

Житель Иркутска получил восемь лет за убийство хоккейной клюшкой мужчины, пившего во дворе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Октябрьский районный суд Иркутска приговорил к восьми годам лишения свободы 31-летнего местного жителя, который убил хоккейной клюшкой распивавшего спиртное во дворе мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осужденный также должен возместить семье погибшего один миллион рублей. Россиянин в прошлом уже имел судимость

Суд установил, в июле 2022 года иркутчанин сделал замечание двум незнакомым мужчинам, которые выпивали алкоголь во дворе жилого дома на Байкальской улице. Те проигнорировали недовольного жильца, и тогда произошел конфликт. Подсудимый поднялся в свою квартиру, взял хоккейную клюшку и, вернувшись на улицу, нанес несколько ударов по голове одному из выпивавших. От полученных травм тот скончался на месте.

Иркутчанина задержала полиция, а клюшку силовики нашли в подвале дома.

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Любовь Ширижик
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