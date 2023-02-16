Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:06, 16 февраля 2023Мир

Израиль поможет Киеву создать систему предупреждения ракетных ударов

The Times of Israel: Израиль поможет Украине в создании СПРН от ракетных ударов России

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль поможет Украине в создании украинской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), чтобы эффективнее противостоять ракетным ударам России, и предоставит Киеву 200 миллионов долларов помощи. О результатах переговоров главы МИД Израиля Эли Коэна и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы сообщает газета The Times of Israel.

«Израиль, как заявлялось ранее, твердо солидарен с народом Украины и по-прежнему привержен суверенитету и территориальной целостности Украины», — заявил израильский министр.

Ранее стало известно о визите главы МИД Израиля Эли Коэна в Бучу. Он возложил венок к братской могиле 116 местных жителей. «Невозможно оставаться безразличным перед лицом суровых зрелищ и страшных историй, которые я слышал и обнаружил здесь. Израиль осуждает любое умышленное причинение вреда невинным людям», — написал министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла закон о защите русского языка от заимствований
Страдающим от недостатка любви людям дали совет
Москвичей предупредили об аномально высоких сугробах
Бывший глава российского города осужден на девять лет за коррупцию
Запад осудили за замалчивание расследования по «Северным потокам»
Девушка купила куртку в сети и возмутилась найденной внутри запиской
Задержание спецназом стрелявшего из ружья россиянина попало на видео
ГД приняла в I чтении законопроект о штрафах за неправильное обращение с навозом
Столтенберг рассказал о своих действиях в ночь начала СВО
Мамаев ответил на критику из-за открытия футбольной академии в Дубае
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.