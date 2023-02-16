Израиль поможет Киеву создать систему предупреждения ракетных ударов

The Times of Israel: Израиль поможет Украине в создании СПРН от ракетных ударов России

Израиль поможет Украине в создании украинской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), чтобы эффективнее противостоять ракетным ударам России, и предоставит Киеву 200 миллионов долларов помощи. О результатах переговоров главы МИД Израиля Эли Коэна и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы сообщает газета The Times of Israel.

«Израиль, как заявлялось ранее, твердо солидарен с народом Украины и по-прежнему привержен суверенитету и территориальной целостности Украины», — заявил израильский министр.

Ранее стало известно о визите главы МИД Израиля Эли Коэна в Бучу. Он возложил венок к братской могиле 116 местных жителей. «Невозможно оставаться безразличным перед лицом суровых зрелищ и страшных историй, которые я слышал и обнаружил здесь. Израиль осуждает любое умышленное причинение вреда невинным людям», — написал министр.