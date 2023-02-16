Посольство Израиля в Киеве вновь заработало

Глава МИД Израиля Коэн сообщил о возобновлении работы посольства страны в Киеве

Посольство Израиля в Киеве возобновило свою работу, сообщил глава министерства иностранных дел страны Эли Коэн, находящийся в украинской столице. Его слова приводит РИА Новости.

«Израильский флаг снова развевается над посольством на Украине. Сегодня впервые с начала войны я вместе с послом Михаэлем Бродским вновь открыл посольство Израиля в Киеве для полноценной и непрерывной работы», — сообщил Коэн, выразив надежду, что работа дипмиссии укрепит связи между странами.

16 февраля глава МИД Израиля прибыл в Киев, где встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Также Коэн рассчитывает на разговор с президентом страны Владимиром Зеленским.