Задержание спецназом стрелявшего из ружья россиянина попало на видео

В Ярославле местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья в квартире

В Ярославле бойцы спецназа МВД провели спецоперацию по задержанию местного жителя, открывшего стрельбу из охотничьего ружья в квартире. Оперативное видео предоставила «Ленте.ру» пресс-служба регионального управления МВД.

На кадрах видны полицейские, вскрывающие входную дверь в квартиру. Внутри лежит на полу мужчина, вся квартира затоплена.

16 февраля жильцы дома на Ленинградском проспекте вызвали полицию, услышав выстрелы. Прибывшие на место силовики установили, что стрельбу ведет мужчина, проживающий в квартире на втором этаже. Полицейские оцепили прилегающую к дому территорию.

Стрелок заперся в квартире, дверь сотрудникам полиции не открывал и на контакт не шел. Тогда силовики провели операцию по его задержанию. Мужчина находился в неадекватном состоянии. У него изъято зарегистрированное охотничье ружье. Квартира была затоплена горячей водой. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.