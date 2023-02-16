Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 16 февраля

Минобороны России показало карту боевых действий на Украине на среду, 16 февраля, во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись опубликовал официальный Telegram-канал военного ведомства.

На карте отображены основные события в зоне СВО за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Минобороны России

За сутки российские войска уничтожили более ста военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении. На этом участке линии боевого соприкосновения также была уничтожена бронетехника и артиллерия противника, в том числе самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика», утверждает Минобороны.