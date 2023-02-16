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16:08, 16 февраля 2023Россия

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 16 февраля

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны России показало карту боевых действий на Украине на среду, 16 февраля, во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись опубликовал официальный Telegram-канал военного ведомства.

На карте отображены основные события в зоне СВО за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Минобороны России

За сутки российские войска уничтожили более ста военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении. На этом участке линии боевого соприкосновения также была уничтожена бронетехника и артиллерия противника, в том числе самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика», утверждает Минобороны.

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Алан Босиков
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