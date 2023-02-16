Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 16 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал настоящих участников украинского конфликта

Президент Белоруссии Лукашенко назвал СВО глобальным конфликтом Запада и Востока

Фото: Marko Djurica / Reuters

Настоящие участники специальной военной операции (СВО) не ограничиваются Украиной и Россией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал участников военного конфликта, его слова приводит Telegram-канал «БЕЛТА».

«Это глобальный конфликт между Америкой и Западом с одной стороны и Китаем — с другой. Не Россия — Китай для них главное, считайте, между Западом и Востоком [конфликт], Китаем и Россией, можете Иран сюда подключить и так далее», — сказал он.

По его словам, наиболее острая фаза конфликта проходит между Москвой и Западом.

Ранее белорусский политик заявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом в Минске. Он объяснил, что этот диалог нужен, если лидер Соединенных Штатов действительно хочет добиться мира на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова Суркова о Минских соглашениях
Лукашенко заявил об уничтожении Украины Зеленским
Российские войска поразили командные пункты трех бригад ВСУ в ДНР
Актера российских сериалов обвинили в серии надругательств над детьми
Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении
Минобороны заявило об уничтожении вертолета ВСУ в Харьковской области
Россияне бросились арендовать жилье на популярном курорте США
Голодание улучшило здоровье людей с болезнью печени
При взрыве на российском заводе погиб рабочий
На внебрачного сына Жириновского составили протокол о мелком хулиганстве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.