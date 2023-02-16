Лукашенко назвал настоящих участников украинского конфликта

Президент Белоруссии Лукашенко назвал СВО глобальным конфликтом Запада и Востока

Настоящие участники специальной военной операции (СВО) не ограничиваются Украиной и Россией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал участников военного конфликта, его слова приводит Telegram-канал «БЕЛТА».

«Это глобальный конфликт между Америкой и Западом с одной стороны и Китаем — с другой. Не Россия — Китай для них главное, считайте, между Западом и Востоком [конфликт], Китаем и Россией, можете Иран сюда подключить и так далее», — сказал он.

По его словам, наиболее острая фаза конфликта проходит между Москвой и Западом.

Ранее белорусский политик заявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом в Минске. Он объяснил, что этот диалог нужен, если лидер Соединенных Штатов действительно хочет добиться мира на Украине.

