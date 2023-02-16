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01:01, 16 февраля 2023Ценности

54-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в откровенном нижнем белье

Американская актриса Донна Д'Эррико снялась в откровенном нижнем белье

Фото: @donnaderrico

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико снялась в откровенном нижнем белье. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем более миллиона подписчиков.

На размещенном снимке 54-летняя звезда «Спасателей Малибу» позировала в стрингах и красном кружевном боди. При этом она развязала лямки последнего и придерживала предмет гардероба руками в районе груди, чтобы он не упал. Кроме того, знаменитость сделала макияж в естественной цветовой гамме и уложила распущенные волосы волнами, придав им объем у корней.

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Пользователи оценили внешний вид актрисы в комментариях. «По-прежнему выглядишь прекрасно», «Всегда потрясающая!», «В любое время выглядишь восхитительно», «Прекрасная молодая женщина», «Удивительная», «Вау, какая ты сексуальная», — написали они.

В январе Донна Д'Эррико поделилась с фанатами результатом откровенной фотосессии. Она снялась под дождем на пляже напротив океана в разноцветном купальнике с черным принтом.

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Карина Черных
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