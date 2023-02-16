Лукашенко исключил объявление мобилизации в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в стране не собираются проводить мобилизацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил объявление мобилизации в стране. Об этом он заявил в беседе с журналистами в четверг, 16 февраля. Его слова передает белорусское агентство БЕЛТА.

«Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять», — отметил Лукашенко.