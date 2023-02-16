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12:45, 16 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко исключил объявление мобилизации в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в стране не собираются проводить мобилизацию

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил объявление мобилизации в стране. Об этом он заявил в беседе с журналистами в четверг, 16 февраля. Его слова передает белорусское агентство БЕЛТА.

«Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять», — отметил Лукашенко.

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Варвара Кошечкина
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